СМИ: победа Харрис будет означать новый срок Обамы

Соединенные Штаты ждет, по сути, новый срок бывшего американского лидера Барака Обамы, если победу на предстоящих президентских выборах одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Такое мнение содержится в редакционной статье газеты The Wall Street Journal (WSJ).

"Харрис заявляет о себе как о чем-то новом, исходя из своей биографии. Но ее политика представляет собой главным образом все то же самое, причем не только за последние четыре года. Ее кандидатуру лучше всего рассматривать как попытку продолжить <...> политическую волну, которая началась в 2006 году с поражения республиканцев в Конгрессе и во время финансовой паники 2008 года накатилась как цунами на берег. Ее выдвижение будет, по сути, четвертым <...> сроком Барака Обамы", - говорится в статье.

Историк из США предрек победу Харрис на выборах

Редакторы The Wall Street Journal полагают, что, хотя Харрис в случае победы "привнесет больше энергии в работу президента, чем [нынешний хозяин Белого дома] Джо Байден", она едва ли откажется или умерит "прогрессивные излишества, свойственные нынешней Демократической партии".

Кроме того, Харрис не понимает, насколько опасная ситуация сложилась на мировой арене, убеждены авторы статьи.

"Она говорит о сильных вооруженных силах, но не смогла предложить ничего для их восстановления в условиях нарастающих угроз, - отмечает редакционная коллегия газеты. - Если она победит, [президент России] Владимир Путин и [председатель КНР] Си Цзиньпин быстро испытают ее на прочность. Кажется, она не готова к такой проверке".

Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять бывший американский лидер Дональд Трамп, Демократическую - действующий вице-президент страны Камала Харрис.