США продолжают координировать с союзниками сдерживание КНДР

Соединенные Штаты продолжают консультироваться с союзниками по вопросам сдерживания КНДР. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель Госдепартамента США в ответ на просьбу прокомментировать последний запуск КНДР баллистической ракеты.

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"Мы продолжаем проводить тесные консультации с партнерами о том, как лучше сдерживать агрессию КНДР и координировать международные ответные меры на нарушения КНДР многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", - сказал он.

США считают, что запуск ракеты КНДР повышает напряженность в регионе

Чиновник также утверждал, что проведенный запуск, как и предыдущие, представляет угрозу региональному и глобальному миру и безопасности и подрывает международный режим нераспространения.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что КНДР провела запуск баллистической ракеты. Береговая охрана Японии информировала, что ракета упала в районе, находящемся примерно в 300 км к западу от острова Окусири, за пределами исключительной экономической зоны страны.

По словам министра обороны Японии Гэна Накатани, Токио считает, что КНДР в четверг запустила межконтинентальную баллистическую ракету, однако пока продолжает выяснять, была ли она нового типа.

Это 12-й ракетный пуск КНДР в этом году. В последний раз Пхеньян испытывал МБР в декабре 2023 года, тогда это была ракета "Хвасон-18".