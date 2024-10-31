США призвали другие страны осудить запуск баллистической ракеты КНДР

Запуск северокорейской баллистической ракеты повышает напряженность и может дестабилизировать обстановку в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, сообщает ТАСС.

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По его словам, США «решительно осуждают испытание межконтинентальной баллистической ракеты, проведенное КНДР», хотя она никак не угрожала ни самим США, ни их союзникам.

США считают, что запуск ракеты КНДР повышает напряженность в регионе

«Этот запуск без необходимости повышает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе», — заявил Саветт.

Вашингтон призвал другие государства осудить действия КНДР и призвать Пхеньян к началу серьезного диалога.

31 октября сообщалось, что запущенная накануне северокорейскими вооруженными силами баллистическая ракета стала самой дальнобойной за все время пусков: продолжительность ее полета составила 1 час 26 минут. Ракета была запущена в сторону Японского моря, она упала в его акватории в районе острова Хоккайдо.

Ранее Небензя заявил, что военное сотрудничество РФ с КНДР не нарушает международное право.