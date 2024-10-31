Россия и КНДР заключили соглашение о сотрудничестве в цифровых технологиях

Россия и КНДР заключили соглашение о сотрудничестве в цифровой сфере. Об этом сообщает ТАСС.

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Его подписантами выступили заместитель министра цифрового развития России Андрей Заренин и заместитель министра информационных технологий КНДР Чан Ён Гиль. Встреча проходила в Пхеньяне. Документ касается сотрудничества в сфере связи и информационных технологий.

В МИД РФ назвали цель договора о партнерстве с КНДР

30 октября сообщалось, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи во время официального визита в Москву проведет стратегические консультации с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Перед этим Государственная дума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Согласно договору, в случае нападения на Россию или Северную Корею третьей страной стороны обязуются оказать союзнику военную или другую необходимую помощь. Кроме этого, участники могут проводить совместные учения и сотрудничать в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, спорте, туризме, в борьбе с терроризмом и развитии информационной безопасности.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Небензя заявил, что военное сотрудничество РФ с КНДР не нарушает международное право.