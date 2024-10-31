США обвинили КНДР в повышении напряженности в регионе

Американская администрация полагает, что запуск КНДР баллистической ракеты повышает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию в регионе. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Саветта.

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"Соединенные Штаты решительно осуждают испытание межконтинентальной баллистической ракеты, проведенное КНДР, - заявил Саветт. - Хотя, по данным Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, он не представляет угрозы американским военным или территориям или нашим союзникам, этот запуск без необходимости повышает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе".

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В Белом доме считают, что запуск является "вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН". Вашингтон призвал другие государства осудить действия КНДР и призвать Пхеньян к началу серьезного диалога. Саветт также подчеркнул, что США готовы принять необходимые меры для обеспечения безопасности Японии и Республики Корея.

Представители Белого дома, Госдепартамента и Министерства обороны США пока не ответили на просьбу ТАСС о комментарии.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что КНДР провела запуск баллистической ракеты. Береговая охрана Японии информировала, что ракета упала в районе, находящемся примерно в 300 км к западу от острова Окусири, за пределами исключительной экономической зоны страны.