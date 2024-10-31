Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал увеличить частоту авиарейсов для россиян, которые «хотят узнать» страну. Его слова передает ТАСС.

© Михаил Метцель / РИА Новости

«В России, где мы побывали, молодежь нам говорила об острове Маргарита.. и в российских соцсетях есть много видео, в которых русские туристы танцуют сальсу в популярной усадьбе Сан Августин», — рассказал он.

Мадуро уверен, что РФ покончит со всплеском нацизма на Украине

По данным министра туризма Венесуэлы Летисия Гомес, в 2024 году страну посетили 45 тыс. россиян.

Ранее Мадуро раскрыл детали разговора с Владимиром Путинам на полях саммита БРИКС в Казани. По его словам, политики обсудили вопросы развития энергетики и военно-технического сотрудничества. Мадуро также добавил, что санкции стран Запада против России и Венесуэлы являются пережитком прошлого. Он уточнил, что видит в них провальную попытку США сохранить доминирование доллара и собственное лидерство.