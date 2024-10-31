В СМИ сообщают о рекордной продолжительности полета новой ракеты КНДР

Запущенная накануне северокорейскими вооруженными силами баллистическая ракета стала самой дальнобойной за все время пусков. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на министерство обороны Японии.

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В японском оборонном ведомстве подчеркнули, что продолжительность полета северокорейской ракеты составила 1 час 26 минут. В связи с новыми данными, минобороны Японии высказывает предположение, что упавшая в северной части японской акватории ракета была другого типа, нежели использовавшиеся ранее армией КНДР.

КНДР запустила баллистическую ракету

Траекторя ракеты отслеживалась также южнокорейским военным ведомством.

До этого стало известно, что баллистическая ракета КНДР, запущенная накануне в сторону Японского моря, упала в акваторию в районе Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

При этом премьер-министр Японии Сигэру Исиба добавил, что ущерба японской территории или населению допущено не было.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР оснастила все ракеты твердотопливными двигателями.