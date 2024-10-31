В США зафиксировали рекордное число незаконных мигрантов при Байдене

В США за последние 3,5 года — в период президентства Джо Байдена — прибыли рекордные 10,1 млн нелегальных мигрантов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности страны.

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«Сейчас в США наблюдается миграционный кризис — колоссальный приток нелегальных мигрантов создает значительные проблемы для коренного населения», — прокомментировала ситуацию кандидат исторических наук, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Давыдова.

За четыре года, когда на посту президента США находился Дональд Трамп, нелегальных мигрантов было в 4,4 раза меньше — 2,3 млн человек, отмечает издание.

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По мнению Давыдовой, если Трамп победит на предстоящих выборах главы государства 5 ноября, то следует ожидать ужесточения миграционного законодательства и пограничного контроля, что позволит снизить поток нелегальных мигрантов.

В начале сентября Трамп заявлял, что текущая американская администрация привела к миграционному кризису, отравляющему Америку. По словам Трампа, ситуация в стране осложнилась из-за того, что 21 миллион человек, включая бывших заключенных и пациентов психиатрических учреждений, а также террористов, были допущены в США. Политик обозначил этот кризис как наиболее серьезную проблему, с которой когда-либо сталкивались США.

Ранее Трамп пошутил, что нелегальная миграция спасла ему жизнь.