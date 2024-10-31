Иран высказался о посредничестве России в переговорах с ЕС

Иран не ожидает от России посредничества в переговорах с Европейским союзом (ЕС) в сфере атома. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали, пишет РИА Новости.

По его словам, Россия находится сейчас в противостоянии с европейскими странами.

«В нынешнем положении нельзя ожидать от России посредничества», — высказался он.

В Госдуме заявили, что Россия и Иран продолжат укреплять сотрудничество

21 октября официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи рассказал, что Иран привержен фетве верховного лидера аятоллы Али Хаменеи о запрете оружия массового уничтожения.

Ранее бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами заявил, что Иран обладает секретными и гораздо более мощными вооружениями, чем ядерное оружие.