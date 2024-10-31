Трамп проехал в мусоровозе после высказываний Байдена о его сторонниках

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проехал по штату Висконсин в мусоровозе после того, как нынешний американский лидер Джо Байден сравнил сторонников Трампа с мусором.

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"Как вам мой мусоровоз? Это грузовик в честь [вице-президента США] Камалы [Харрис] и Джо Байдена", - сказал он журналистам перед своим предвыборным митингом в Висконсине. Видеозапись была опубликована в среду на странице штаба Трампа в X (ранее Twitter).

Daily Mail: Байден назвал сторонников Трампа «мусором»

28 октября выступая на открытии предвыборного митинга Трампа в Нью-Йорке, американский комик Тони Хинчклифф неудачно пошутил, назвав Пуэрто-Рико "плавучим мусорным островом". Предвыборный штаб кандидата от Республиканской партии открестился от слов артиста.

29 октября Байден заявил, что пуэрториканцы - хорошие люди, а "единственный плавающий мусор", который он видит в этой стране - это сторонники Трампа. Позднее президент попытался смягчить свое высказывание, заявив, что под мусором подразумевал разжигающие ненависть по отношению к латиноамериканцам слова комика. Сторонники Трампа назвали оскорбления Байдена в свой адрес отвратительными. По их мнению, Байден назвал мусором половину населения США.