Президент Украины Владимир Зеленский лишится поддержки западных союзников после выборов главы государства в США, которые пройдут 5 ноября. Об этом сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube, передает РИА Новости.

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«Зеленский останется вообще без поддержки, без оружия, без денег», — подчеркнул он.

И затем, спрогнозировал Соскин, «начнется буря». По его словам, у Зеленского на Украине много врагов. Кроме того, западные союзники уже «на дух не переносят» украинского лидера, резюмировал Соскин.

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28 октября Зеленский заявлял, что если США прекратят поддержку Киева после президентских выборов, то республика столкнется с трудностями. По его словам, высказывания о том, что «все зависит от выборов в США» являются не очень глубоким анализом, поскольку Украине удалось продержаться в начале конфликта без помощи Вашингтона. В то же время он признал, что Украине будет очень сложно, если политика США изменится и в Белом доме скажут, что не поддерживают Украину.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Однако выборы президента Украины в 2024 году были отменены ввиду военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее в США заявили, что Зеленскому «придется идти с протянутой рукой».