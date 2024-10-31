Просьба президента Украины Владимира Зеленского к США о передаче дальнобойных ракет Tomahawk – это работа на внутреннюю аудиторию, попытка убедить украинцев в том, что глава государства сделал все, что можно, и исчерпал все возможности. Об этом НАТО Майкла Джона Уильямса.

В статье отмечается, что политик может использовать подобную активность, чтобы подготовить население к возможной сделке, в которой Запад станет козлом отпущения.

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«По крайней мере, он покажет, что пытался. Исчерпал все возможности», — цитирует издание Уильямса.

Ранее газета Politico писала, что украинские чиновники были удивлены утечкой информации секретной части «плана победы» о просьбе Киева передать крылатые ракет Tomahawk с дальностью 2400 километров, а также негативным освещением в американских СМИ этого запроса. Собеседник издания заявил, что в Вашингтоне изучали просьбу Киева о ракетах и отреагировали на нее положительно.