Мадуро заявил, что отмены санкций против Кубы потребовали в ООН 187 стран

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что подавляющее большинство стран, включая Венесуэлу, в 32-й раз выступило в ООН за отмену санкций против Кубы, которая имеет полное право на свой путь развития.

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"Сегодня [в среду] в 32-й раз 187 стран отдали свои голоса на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, требуя отмены санкций гринго", - указал в среду Мадуро в своем Telegram-канале.

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Он подчеркнул, что "Куба заслуживает и заслужила право выбрать свой путь развития в условиях мира и полной свободы".

Мадуро от имения Венесуэлы выразил солидарность с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, Раулем Кастро, кубинским народом и готовность "продвигаться вперед в поисках конкретных решений, которые приведут к благополучию" народов Кубы и Венесуэлы.