Европейская страна заявила о готовности стать посредником в украинском конфликте

Глава национального совета Австрии Вальтер Розенкранц заявил, что страна могла бы сыграть роль посредника в переговорах по украинскому конфликту, но опасается, что Россия не воспримет республику как нейтральную сторону в том числе из-за санкций. Об этом пишет РИА Новости.

© Лента.ру

«Поэтому мы не будем больше восприниматься как нейтральный посредник со стороны России, [российского лидера Владимира] Путина. Это, к сожалению, проиграно», — сказал Розенкранц, добавив, что с Путиным необходимо говорить.

Названы идеальные посредники для переговоров России и Украины

На вопрос, пригласил бы национальный совет за стол переговоров Путина и Владимира Зеленского, Розенкранц уточнил, что в парламентских заседаниях они бы не смогли принять участие. Он также добавил, что двери парламента Австрии открыты для визита любого политического лидера, главы правительства, и, «разумеется, глав парламентов».

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал Австрию подходящим местом для переговоров по Украине из-за ее нейтральной позиции и расположения учреждений ООН. Интерес также есть со стороны Бразилии, рассказал он.