В США допустили участие третьих стран в конфликте на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин не исключил прямое вовлечение военных из третьих стран в конфликт на Украине на стороне Киева. Его слова приводит РИА Новости.

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Остин допустил вовлечение третьих стран в конфликт на Украине в ответ на возможное присутствие военных из КНДР в зоне военных действий. Он подчеркнул, что не намерен спекулировать на тему возможных конкретных действий, которые могут произойти.

Остин: ВСУ смогут использовать американское оружие против военных из КНДР

Шеф Пентагона добавил, что Вашингтон не может помешать военным из КНДР находиться в зоне конфликта на Украине.

Ранее президент США Джо Байден предупредил, что если военные из Северной Кореи прибудут на Украину, воюя на стороне России, то Киев должен ударить по ним.