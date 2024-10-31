В России усомнились в способности Трампа остановить антироссийский маховик

Один кандидат в президенты США Дональд Трамп, даже в случае победы, при всех декларациях о том, что он завершит украинский конфликт за один день, не сможет остановить общий антироссийский маховик. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

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«Один Трамп (даже если выиграет избирательную гонку) при всех декларациях о том, что он завершит украинский конфликт за один день, не сможет остановить общий антироссийский маховик», — считает Слуцкий.

Трамп разработал план завершения конфликта на Украине

Он отметил, что в США сложился межпартийный консенсус против России и на «разморозку» диалога потребуются годы, если не будет смены поколений как в Белом доме, так и на Капитолийском холме.

«Нам необходимо вести самостоятельную политику, добиваться выполнения целей СВО на Украине и переходить к формированию нового контура архитектуры безопасности в Евразии на основе принципов неделимости», — подчеркнул Слуцкий.

Он заключил, что на стороне России находится большинство стран мира, что «продемонстрировал казанский саммит БРИКС».

Ранее Дональд Трамп пообещал в случае победы не отправлять американских военных участвовать в конфликтах за рубежом. Он напомнил, что во время его президентства США не вели войны.