Глава Минобороны Южной Кореи поддержал отправку военных экспертов на Украину

Глава Минобороны Южной Кореи Ким Ен Хен поддержал предложение об отправке на Украину военной делегации из аналитиков и наблюдателей с целью изучения действий частей Корейской народной армии в случае их появления в зоне СВО. Его слова приводит ТАСС.

Ким отметил, что ранее Южная Корея направляла группы наблюдателей с целью изучения опыта ведения боевых действий в других конфликтах, в том числе во время войны в Ираке.

«Мы установили, что северокорейские войска были переброшены в Россию. Считаю, что это может стать прекрасной возможностью для наших аналитиков и наблюдателей изучить действия и характерные тенденции северокорейской армии», — добавил он по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне.

На этом фоне Ким назвал отправку наблюдателей и аналитиков на Украину «очевидной задачей для южнокорейских военных».

Напомним, что Москва неоднократно опровергала утверждения о том, что военные Северной Кореи участвуют в СВО на Украине на стороне ВС РФ.