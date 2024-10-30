Остин пригрозил использованием оружия США против военных из КНДР

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские военные смогут использовать американское оружие против военных из КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинская сторона сможет использовать американское оружие в качестве средства самообороны. Остин также добавил, что США могут ответить Северной Корее за отправку своих войск в Россию. При этом подробностей такого ответа министр не привел.

«Если солдаты из КНДР сражаются вместе с российскими солдатами в этом конфликте <...> то украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия, которое предоставили мы и другие. Этого и следует ожидать», — заявил он.

В Пентагоне пригрозили ядерным оружием для защиты Южной Кореи

Ранее Ллойд Остин заявил, что Белый дом готов применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи.