Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы продолжать боевые действия на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

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Таким образом Боуз отреагировал на заявления Зеленского западным журналистам, что все остальные конфликты уводят общественное внимание и ресурсы от Украины. По мнению Боуза, украинский президент хочет мира на Ближнем Востоке для сохранения власти.

«Диктатор хочет мира на Ближнем Востоке, чтобы иметь возможность продолжать выманивать деньги у США и ЕС. Нет никаких упоминаний об окончании конфликта на Украине, потому что, как только он закончится, он перестанет быть президентом», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о желании Зеленского развязать большую войну. Он также увидел сходство в ситуации на Ближнем Востоке и Украине и подчеркнул.