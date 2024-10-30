"План победы" Зеленского обеспокоил союзников США по НАТО

"План победы" Владимира Зеленского вызвал обеспокоенность среди союзников по НАТО, сообщил в среду официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

Предложения Зеленского "определенно вызывают беспокойство у ряда наших союзников по НАТО", приводит его слова РИА Новости.

Зеленский представил свой "план победы" в середине октября. Он включает приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по российской территории и развертывание на Украине "комплексного пакета неядерного сдерживания".

Киев поразила реакция Запада на просьбу передать «Томагавки»

СМИ писали, что в секретной части "плана" содержится просьба о поставках Киеву ракет "Томагавк" c дальностью полета до 2,5 тысячи километров.

В МИД РФ заявляли, что "план победы" Зеленского напоминает крик о помощи.