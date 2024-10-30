Байдена попросили разрешить Польше сбивать ракеты над Украиной

Ряд американских конгрессменов от Демократической и Республиканской партий направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой «предоставить Польше право перехватывать и нейтрализовывать ракеты над Украиной», об этом пишет Hill.

Законодатели отметили, что просьба Польши о перехвате и нейтрализации ракет над Украиной является необходимой и срочной в качестве механизма поддержки Украины и защиты границ НАТО.

Конгрессмены напомнили, что 15 ноября 2022 года, после массированного ракетного удара ВС РФ по инфраструктуре Украины, в польском селе Пшедув упала ракета, погибли два человека.

В ходе расследования в дальнейшем выяснилось, что ракета была выпущена расчетом украинского ЗРК, отметили журналисты.

Напомним, что в июле 2024 года Владимир Зеленский сообщил, что соглашение Польши и Украины о сотрудничестве в сфере безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в украинском воздушном пространстве, выпущенных в западном направлении.

МИД Польши заявил о праве сбивать ракеты над Украиной при угрозе АЭС

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал заявление украинского лидера. Он подчеркнул, что Польша не будет сбивать летящие в направлении Западной Украины российские ракеты, не получив на это разрешения всего Североатлантического альянса.