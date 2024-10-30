В шести областях Украины произошли взрывы

В четырех областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей произошли взрывы, об этом сообщает издание «Страна.ua».

Первая публикация о взрывах в Днепре появилась в 20:00 по московскому времени (19:00 по Киеву), после этого появилась информация о повторных взрывах. Предположительно, силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников.

Также взрывы произошли в Одессе и Одесской области, о звуках взрывов в городе и за его пределами Геннадий Труханов. После этого «Страна.ua» сообщила о новых взрывах со ссылкой на местные паблики. В 21:57 последовал отбой воздушной тревоги в регионе.

Также взрывы раздались в Сумах, об этом стало известно в 21:46. О звуках взрывов также пишут местные паблики подконтрольных Киеву городов Херсон и Запорожье. Издание «Общественное» со ссылкой на местных жителей сообщило о взрывах в городе Кременчуге Полтавской области.

Воздушная тревога в настоящее время действует в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и подконтрольной Украине части Запорожской областях, в остальных регионах последовали отбои.

Ранее стало известно, что в Киеве повреждено здание Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Здание получило повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника.