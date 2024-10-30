Трамп и Харрис сравнялись на выборах в Пенсильвании

Согласно результатам опроса Университета Монмута, кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис сравнялись в выборной гонке на территории штата Пенсильвания. Об этом сообщает «Лента.ру».

Как показали данные опроса, Харрис поддерживает 42% жителей штата. При этом кандидатуру Трампа поддержало столько же избирателей.

Помимо этого, опрос также показал рост мотивации среди избирателей — высокую готовность участвовать в голосовании озвучил 81% опрошенных, при этом еще в сентябре таких избирателей было 75%. У этой группы оба кандидата также имеют одинаковую поддержку в 48%, хотя месяц назад Трамп отставал от Харрис с показателем 46% против 50%.

«Победа Трампа в Пенсильвании возможна за счет привлечения избирателей с низкой явкой. Обычно это сложно, так как многие из них испытывают недоверие к правительству», — прокомментировал полученные данные директор Института опросов Университета Монмута Патрик Мюррей.

Ранее стало известно, что более 50 миллионов граждан США досрочно проголосовали на выборах президента.