В Молдавии перенесли слушания по делу кандидата в президенты Стояногло

В Кишинёвском суде сообщили о переноси на 1 ноября слушаний по уголовному делу в отношении кандидата в президенты Молдавии Александра Стояногло, ему вменяют превышение должностных полномочий при выполнении обязанностей на посту генпрокурора.

«Суд, учитывая невозможность заранее узнать, пройдёт ли кандидат Стояногло во второй тур, назначил следующие заседания: 1 ноября, 7 ноября, 22 ноября», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча заявил о нескольких случаях нападений на волонтёров, агитирующих за Александра Стояногло.