Миллер: «план победы» Зеленского обеспокоил союзников США

Ряд союзников США обеспокоен так называемым планом победы Владимира Зеленского. Об этом заявил официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, прозвучавшим в ходе брифинга, это обстоятельство вряд ли способно усложнить ситуацию.

«Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определённо вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО», — цитирует Миллера РИА Новости.

На Западе обвинили Зеленского в желании сохранить власти

Ранее Зеленский заявил о давлении со стороны некоторых лидеров на Западе из-за представленного им «плана победы».