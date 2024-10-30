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Еврокомиссар раскрыл сроки вступления Украины в ЕС

Украина может стать членом Евросоюза до 2029 года. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на еврокомиссара по расширению регионального содружества Оливера Вархейи.

Еврокомиссар раскрыл сроки вступления Украины в ЕС
© РИА Новости

По его словам, ЕС создала дополнительные инструменты для стран Западных Балкан, Молдавии и Украины, которые должны им помочь ускорить проведение реформ.

«С помощью них мы сделали возможным для Западных Балкан, Молдовы, а также для Украины завершить реформы, чтобы они могли все подготовить и стать членами ЕС до конца следующего мандата Еврокомиссии», — добавил Вархейи.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Украина и Молдавия могут начать переговоры по существу о членстве в ЕС уже в 2025 году, если выполнят все предварительные условия.