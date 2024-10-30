Еврокомиссар раскрыл сроки вступления Украины в ЕС

Украина может стать членом Евросоюза до 2029 года. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на еврокомиссара по расширению регионального содружества Оливера Вархейи.

По его словам, ЕС создала дополнительные инструменты для стран Западных Балкан, Молдавии и Украины, которые должны им помочь ускорить проведение реформ.

«С помощью них мы сделали возможным для Западных Балкан, Молдовы, а также для Украины завершить реформы, чтобы они могли все подготовить и стать членами ЕС до конца следующего мандата Еврокомиссии», — добавил Вархейи.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Украина и Молдавия могут начать переговоры по существу о членстве в ЕС уже в 2025 году, если выполнят все предварительные условия.