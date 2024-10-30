Украинских чиновников озадачила негативная подача в СМИ сведений о просьбе Владимира Зеленского в рамках пакета «неядерного сдерживания» передать Киеву ракеты большой дальности «Томагавк». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее газета New York Times сообщила, что пункт так называемого «плана победы» украинского лидера о пакете «неядерного сдерживания», который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности. Автор статьи отметил, что эта просьба абсолютно невыполнима.

По данным агентства, высокопоставленные киевские чиновники были в недоумении из-за того, что эта информация была разглашена в негативном ключе.

В Киеве заметили, что в Пентагоне после изучения плана, напротив, назвали его реалистичным.

В России отреагировали на просьбу Украины о ракетах Tomahawk

Напомним, что ранее Зеленский представил партнерам «план победы», включающий пять пунктов и три секретных дополнения. В рамках плана подразумевается приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары вглубь России, размещение на украинских базах «неядерного пакета сдерживания».