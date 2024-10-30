Шварценеггер поддержал кандидатуру Харрис на выборах

Актер и бывший губернатор Калифорнии от республиканцев Арнольд Шварценеггер поддержал вице-президента и кандидата на пост президента от Демократической партии Камалу Харрис. Его слова приводит РИА Новости.

«На этой неделе я голосую за Харрис и кандидата на пост вице-президента от демократов Тима Уолца», — написал он у себя в социальных сетях.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, по его мнению, не в состоянии решить проблемы американцев.