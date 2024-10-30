В Пентагоне пригрозили ядерным оружием для защиты Южной Кореи

В США не исключили применения ядерного оружия для защиты Южной Кореи
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Белый дом готов применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление он сделал во время пресс-конференции. По словам Остина, США готовы защищать Южную Корею всеми видами имеющихся вооружений, включая и ядерный запас.
«Я заверил Кима (министра обороны Южной Кореи Ким Ен Хена — прим. ред.) сегодня, что Соединенные Штаты в полной мере привержены обороне Южной Кореи и наше расширенное обещание сдержанности остается неизменным. Оно подтверждается полным набором американских конвенциональных средств ракетной обороны, ядерными и продвинутыми неядерными вооружениями», — заявил он.
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