На выборах президента Белоруссии появилась женщина-претендент

Центризбирком Белоруссии зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей для выдвижения Ольги Чемодановой кандидатом на президентских выборах. Об этом сообщает ЦИК республики.

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В настоящее время Чемоданова занимает должность начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома.

«В ЦИК Белоруссии представлены документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Ольги Чемодановой кандидатом в президенты республики», — говорится в тексте.

Ранее ЦИК также зарегистрировал инициативные группы лидеров Либерально-демократической партии и Республиканской партии труда и справедливости страны Олега Гайдукевича и Александра Хижняка.

Напомним, что выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года.