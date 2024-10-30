На выборах президента Белоруссии появилась женщина-претендент
Центризбирком Белоруссии зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей для выдвижения Ольги Чемодановой кандидатом на президентских выборах. Об этом сообщает ЦИК республики.
В настоящее время Чемоданова занимает должность начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома.
«В ЦИК Белоруссии представлены документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Ольги Чемодановой кандидатом в президенты республики», — говорится в тексте.
Ранее ЦИК также зарегистрировал инициативные группы лидеров Либерально-демократической партии и Республиканской партии труда и справедливости страны Олега Гайдукевича и Александра Хижняка.
Напомним, что выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года.