Талибы* запретили носить оружие в Афганистане без спецразрешения

Министерство внутренних дел, сформированное контролирующим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан"* (запрещено в РФ), издало постановление о запрете на хранение и ношение оружия и боеприпасов без специального разрешения. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в X (ранее Twitter).

Согласно тексту, действие постановления будет распространяться на "всех должностных лиц, моджахедов, служащих и простых граждан Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства - прим. ТАСС)". Исключение будет сделано для лиц, получивших специальную лицензию МВД.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои войска. 15 августа того же года радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства.