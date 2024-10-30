Глава канцелярии Орбана дал один совет послу США

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш посоветовал послу США в Будапеште Дэвиду Прессману изучить рост товарооборота Вашингтона и Пекина вместо обсуждения экономической политики Венгрии. Об этом он заявил в эфире телеканала М1.

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Посольство США в Венгрии 30 октября собрало у себя дипломатов из стран — членов НАТО для обсуждения венгерской политики «экономического нейтралитета». Прессман заявил, что «растущая зависимость Венгрии от России и Китая» якобы влияет на безопасность Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.

«Я бы предложил ему изучить внешнеторговый оборот США и Китая, потому что он массово растет. И пусть попробует согласовать внешнюю торговлю своей страны со своими словами», — сказал Гуйяш, добавив, что мнение официального Вашингтона Будапешту во многом известно.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто пожелал «приятного подсчета» послу США в Будапеште Прессману, следящему за его визитами в Россию. Он добавил, что Вашингтону стоит привыкнуть, что действия и решения венгерской внешней политики «определяют исключительно венгерские интересы».