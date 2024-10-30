В Будапеште предупредили Киев о важном нюансе

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Глава администрации Орбана заявил, что время находится на стороне России

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что время играет на руку российской стороне в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал М1.

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© РИА Новости

Такое заявление он сделал на правительственном брифинге. Как считает Гуйяш, время находится на стороне России, поэтому Украина должна быть заинтересована в переговорах.

«По нашему убеждению, время в этом <...> (конфликте — прим. ред.) на стороне России, поэтому как можно скорейшее прекращение огня в интересах Украины, прежде всего в ее интересах», — заявил он.

Ранее Гуйяш заявил о проблеме с евроинтеграцией Грузии.