В Будапеште предупредили Киев о важном нюансе

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что время играет на руку российской стороне в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал М1.

Такое заявление он сделал на правительственном брифинге. Как считает Гуйяш, время находится на стороне России, поэтому Украина должна быть заинтересована в переговорах.

«По нашему убеждению, время в этом <...> (конфликте — прим. ред.) на стороне России, поэтому как можно скорейшее прекращение огня в интересах Украины, прежде всего в ее интересах», — заявил он.

Ранее Гуйяш заявил о проблеме с евроинтеграцией Грузии.