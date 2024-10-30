В Великобритании женщина напала на начальницу из-за недовольства рабочим графиком

В Великобритании осудили женщину, которая нанесла серьезные травмы начальнице из-за плохого графика. Об этом сообщает Manchester Evening News.

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Вместе со своей подругой, Стейси работала в скорой помощи под руководством Михайлы Мортон с 2017-го года. Сначала начальница сочла сотрудницу приятным в общении человеком, но ситуация изменилась во время пандемии.

Женщина стала требовать, чтобы Мортон ставила знакомую в одну смену с ней, но руководитель не могла полностью удовлетворить запрос подчиненной из-за большого количества пациентов.

Ситуация усугубилась после того, как Мортон заставила британок работать в день, когда проходило важное для обеих мероприятие. После этого Смит стала оскорблять начальницу в соцсетях и сказала, что "не оставит это просто так".

Позже конфликт, связанный с графиком, возник снова. Мортон просила перевести обеих женщин к другим руководителям, но ее заявку отклонили. Тем временем психическое состояние знакомой ухудшилось, и Смит решила прийти к начальнице домой. Она подкараулила руководителя и нанесла несколько ударов молотком по голове, рукам и ногам.

Суд признал Смит виновной и осудил ее на 20 лет. Судья посчитала, что женщина не раскаялась в содеянном.