$97.05-0.27105.22-0.22
Почта

На Западе рассказали о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы взорвать мосты через Днепр для того, чтобы не позволить России занять Днепропетровск и западную часть Запорожья. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

На Западе рассказали о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр
© Lenta.ru

«Чтобы не рисковать потерей части города Запорожье, находящейся на правом берегу Днепра, и чтобы не потерять Днепропетровск, украинцы сами могут взорвать мосты», — предположил эксперт.

По мнению Меркуриса, такой сценарий помешал бы России форсировать реку, но стал бы серьезным психологическим ударом для украинских военных. Это связано с тем, что подрыв мостов отрезал бы от снабжения подразделения ВСУ к востоку от Днепра.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что ВСУ испытывают нехватку войск для защиты линии фронта. По его мнению, такая ситуация связана с переброской живой силы и техники на северное направление в Курскую область.

В мире
Александр Меркурис
Дэниел Дэвис
Запорожье
Днепропетровск
Соединенные Штаты
Украина