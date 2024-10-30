На Западе рассказали о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы взорвать мосты через Днепр для того, чтобы не позволить России занять Днепропетровск и западную часть Запорожья. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

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«Чтобы не рисковать потерей части города Запорожье, находящейся на правом берегу Днепра, и чтобы не потерять Днепропетровск, украинцы сами могут взорвать мосты», — предположил эксперт.

По мнению Меркуриса, такой сценарий помешал бы России форсировать реку, но стал бы серьезным психологическим ударом для украинских военных. Это связано с тем, что подрыв мостов отрезал бы от снабжения подразделения ВСУ к востоку от Днепра.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что ВСУ испытывают нехватку войск для защиты линии фронта. По его мнению, такая ситуация связана с переброской живой силы и техники на северное направление в Курскую область.