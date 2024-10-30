В Венгрии заявили о проблеме с евроинтеграцией Грузии

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что проблемой с евроинтеграцией Грузии является не политика Тбилиси, а сам Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал М1.

Такое заявление он сделал на правительственном брифинге. По словам Гуйяша, Грузия сможет прожить без Евросоюза, но проблема с евроинтеграцией заключается в том, что члены альянса не готовы принимать новые страны. Он также напомнил, что некоторые государства «давным-давно» ждут своей очереди на вступление, но в Евросоюзе не готовы к расширению.

«Проблема в том, что это не кандидаты в ЕС не готовы в него вступить, а ЕС не готов принимать новые страны-члены. <...> Действительно, Грузию в ЕС сейчас не любят, грузины с этим смогут жить, наверное, даже лучше, чем хотели бы в Брюсселе. Но это не имеет значения, потому что тех, кого любят, тоже не принимают. ЕС не готов к этому», — заявил Гуйяш.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его «тревожит» ситуация в Грузии.