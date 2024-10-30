Зеленский заявил, что Украина могла бы захватить Курскую АЭС

У Украины не было намерений захватывать Курскую атомную электростанцию, рассказал в соцсетях Владимир Зеленский. Об этом пишет РБК.

Ранее российские чиновники сообщили, что Украина пренебрегает нормами безопасности атомных станций, все чаще совершает атаки возле Запорожской и Курской АЭС, продолжает провокации.

«Россия думает, что очень сильна, но, если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали. Мы могли бы это сделать, но никогда не хотели этого», — разъяснил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что Украина не захватывает критическую инфраструктуру России.

Зеленский объяснил, почему Киев не просит Запад отправить войска

Ранее Зеленский сообщил, что провел переговоры с Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией. Он уточнил, что партнеры пообещали поставить ВСУ дополнительные системы ПВО.