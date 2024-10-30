На избирательном участке в США задержали человека с мачете

Возле участка для досрочного голосования на президентских выборах в городе Нептун-Бич в штате Флорида в США задержали 18-летнего парня, который замахнулся мачете на двух женщин. Об этом сообщает РИА Новости.

Местным полицейским сообщили о человеке, вооруженном мачете, возле филиала библиотеки, где размещен избирательный участок для досрочного голосования. Приехавшие на место правоохранители обнаружили группу из восьми человек, семь из которых были несовершеннолетними. Согласно информации полиции, подростки прибыли на участок с целью протестовать и «настраивать против себя людей противоположных политических взглядов».

«Единственный взрослый мужчина из группы, Калеб Джеймс Уильямс, 18 лет, стал размахивать мачете. Уильямс решил замахнуться на двух женщин, 71 и 54 лет, которые вызвали полицию. Уильямс был задержан за нападение на человека старше 65 лет с отягчающими обстоятельствами и за неправомерную демонстрацию оружия», — заявили в полиции.

Напомним, что президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Главными претендентами на этот пост являются экс-глава Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис. В ряде американских штатов уже открылось досрочное почтовое голосование.