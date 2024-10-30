Украинская делегация устроила скандал на конференции в Женеве

Украинская делегация на 34-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) в Женеве нарушила правила организации не вступать в споры политического характера. Теперь организации придется удалить их выступление.

«Председатель Международной конференции несколько раз напомнила всем участникам, чтобы они не делали политических заявлений любого рода», — ответили на соответствующий запрос в пресс-службе МФККиКП, не подтверждая, что речь идет об украинской делегации. Об этом сообщает РИА Новости.

Секретариат Международной конференции примет решение о том, какие материалы будут включены в итоговый документ конференции, а какие будут исключены. При этом все политические высказывания будут исключены из документации.

Пункт 4 статьи 11 Устава МФККиКП гласит, что для того чтобы выступления на Международной конференции вызывали всеобщее доверие, председатель или любое другое избранное лицо, ответственное за организацию работы Конференции, следит за тем, чтобы никто из выступающих не вступал в споры политического, расового, религиозного или идеологического характера.

Ранее в ходе пленарного заседания ООН в Женеве Геннадий Гатилов, постоянный представитель Российской Федерации, выразил свое мнение по поводу выступления одной из делегаций. Он отметил, что в ходе данного выступления был обсужден определенный военный конфликт, а также представлены искаженные и политизированные оценки ситуации, направленные против одной из стран-участниц. Постпредство России в Женеве воздержалось от дополнительных комментариев. Однако, как уточнили другие источники для РИА Новости, обвинения были адресованы украинской стороне.