Глава МИД Северной Кореи прибыла в Москву

Глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи прибыла в Москву. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Как рассказал собеседник издания, Цой Сон Хи планирует провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. При этом, когда именно состоится встреча, остается неизвестным.

Отметим, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уже сообщала о готовящимся визите дипломата из КНДР. По ее словам, Цой Сон Хи прибывает для проведения стратегических консультаций с Лавровым, что является обычной дипломатической практикой. Захарова также добавила, что Россия и КНДР собираются проводить подобные встречи регулярно.

Ранее Захарова заявила, что в отношениях между Россией и Северной Кореей нет ничего необычного.