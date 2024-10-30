В Испании объявили трехдневный траур по жертвам наводнения

Трехдневный траур объявлен на территории всей Испании по жертвам разрушительного наводнения, в котором погибли более 70 человек. Об этом заявил министр территориальной политики и демократической памяти Анхель Виктор Торрес, сообщает газета El Pais. По его словам, траур начнется 31 октября и завершится 2 ноября. Причиной проливных дождей и последующих наводнений на Пиринейском полуострове стал ураган «Дана», который обрушился на королевство 29 октября. Разгул стихии привел к отключению электроэнергии. Без света остались около 140 тысяч испанцев. Кроме того, дожди затопили дороги, в том числе, железнодорожные пути. Ранее в Париже затопило здание Национального собрания, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».