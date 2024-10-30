Президент Грузии отказалась идти на допрос

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на брифинге, что не намерена идти на допрос в Генпрокуратуру республики в рамках расследования дела о возможных фальсификациях на выборах. Об этом пишет портал Formula.

В среду, 30 октября, в Грузии началось расследование о фальсификациях на выборах в парламент. Дело было возбуждено на основании обращения Центральной избирательной комиссии от 30 октября.

Президенту Грузии необходимо явиться к следователям 31 октября. Согласно заявлению ЦИК, Зурабишвили должна располагать доказательствами возможной фальсификации.

«Прокуратура ждет от меня доказательств фальсификации, но должно происходить наоборот. Так что прокуратуре я бы посоветовала заняться своим делом, а президент займется своими делами», — подчеркнула она.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил, что если президент и другие представители оппозиции не придут на допрос в прокуратуру по делу о потенциальной фальсификации парламентских выборов, это будет считаться подтверждением того, что их обвинения являются ложными.

Напомним, что 26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись 18 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов.