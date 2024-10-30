Блинкен объяснил введение новых санкций против России

Блинкен рассказал, против кого нацелены новые санкции
Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, против кого нацелены новые санкции. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом он прокомментировал новые санкции, которые 30 октября были приняты против почти 400 физических и юридических лиц. По словам Блинкена, санкции нацелены на тех, кто оказывает поддержку российской стороне в конфликте на Украине.
«В рамках сегодняшних санкций Госдепартамент нацелен на пути обхода санкций, который осуществляется посредством третьих стран, а также против высокопоставленных должностных лиц министерства обороны России, оборонных компаний и тех, кто содействует развитию будущей энергетической промышленности и экспорта России», — объяснил он.
Помимо этого госсекретарь также добавил, что США продолжат использовать все имеющиеся инструменты «для разрушения сетей, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс».
Ранее США приняли новые санкции против России.