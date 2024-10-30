Европейская комиссия отказалась дать рекомендацию начать переговоры с Грузией о приеме в Европейский Союз, сказано в ежегодном докладе Еврокомиссии о расширении и прогрессе стран — кандидатов на пути в ЕС. Причиной стала политическая направленность Тбилиси: ЕК требует от страны сменить политический путь. Рекомендация ЕК является ключевым шагом для начала переговоров о приеме страны-кандидата. News.ru

«Если Грузия не сменит свой курс, который подрывает ее путь в ЕС, и не продемонстрирует зримых усилий для ответа на озабоченности Евросоюза в проведении ключевых реформ, Еврокомиссия не будет в состоянии рассмотреть возможность рекомендовать начало переговоров с Грузией», — говорится в документе. Газета.Ru

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с 54,3% голосов. Российская газета