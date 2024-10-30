Новый глава движения «Хезболла» пообещал победу над Израилем

Новый генсек шиитского движения «Хезболла» Наим Касем выступил со своим первым обращением к сторонникам, во время которого он пообещал добиться победы над Израилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

По словам Касема, «Хезболла» добьется победы над Израилем, хотя организацию и ждет «множество жертв». Кроме того, он также пообещал продолжить политику бывшего лидера организации Хасана Насруллы, который ранее был ликвидирован Израилем.

«Моя рабочая программа станет продолжением программы нашего лидера Хасана Насруллы во всех областях — в политике, джихаде, социальной сфере, культуре. Мы не прекратим поддержку палестинского сопротивления в секторе Газе и будем продолжать военную конфронтацию с Израилем в соответствии с заранее разработанным планом», — заявил он.

Ранее Наим Касем был избран новым лидером движения «Хезболла».