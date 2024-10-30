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МИД Венгрии вызвал посла Швеции из-за слов об Орбане и России

Посол Швеции вечером 30 октября был вызван в МИД Венгрии из-за заявлений шведского премьера Ульфа Кристерссона, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан ездил в Грузию в интересах России, заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД Венгрии вызвал посла Швеции из-за слов об Орбане и России
© globallookpress.com

По словам министра, заявление Кристерссона оскорбляет венгерскую сторону. Будапешт самым решительным образом отвергает данное утверждение.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт ни от кого не терпит и никому не позволяет ставить под сомнение то, что он представляет собственные национальные интересы.

Он добавил, что обвинение Крисстерсона "переходит границы, так что необходимо высказаться".

Накануне Орбан заявил, что руководство Евросоюза в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидера крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии Манфреда Вебера состоят в заговоре с целью свержения законного правительства Венгрии. Политик подчеркнул, что руководство страны не позволит этому произойти.

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