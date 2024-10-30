Украина получила лишь десятую часть той помощи, за предоставление которой высказался американский конгресс. С таким утверждением в беседе с изданиями Северной Европы выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Если у вас всего лишь десять процентов от всего пакета, за который уже проголосовали — это не смешно", - сказал президент.

Как отметил Зеленский, в Киеве при планировании военных операций ВСУ рассчитывали на определенное количество финансов и вооружения со стороны Запада.

До этого журнал The Economist со ссылкой на источник, осведомленный о деталях поддержки Киева со стороны Вашингтона, сообщал, что США больше не смогут предоставлять военную помощь Украине, не принимая на себя серьезных рисков.

Зеленский выступил с заявлением после раскрытия секретных пунктов «плана победы»

Кроме того, американская газета The Washington Post писала, что Россия уже в следующем году может достичь поставленных целей в рамках СВО на Украине. Силы ВСУ, отмечала газета, "отчаянно пытаются удержать оборону" на востоке Украины, однако теряют позиции.