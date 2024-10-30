Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что США раскрыли секретную информацию о Владимире Зеленском. Об этом он написал в соцсети X. RT на русском

«США буквально наносят Зеленскому удар в спину, сливая в прессу секретную информацию о его «плане победы», — заявил журналист. Он добавил, что таким образом США якобы хотят помешать Украине добиться результатов или стабилизировать фронт. Газета.Ru

Ранее в издании The New York Times сообщалось, что секретная часть «плана победы» Владимира Зеленского включает в себя передачу ракет «Томагавк». Российская газета