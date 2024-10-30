Жители ливанского города покинули свои дома из-за предупреждения об атаке ЦАХАЛ

Жители ливанского города Баальбек начали спешно покидать свои дома после того, как израильские войска заявили о намерении нанести удары по населенному пункту. Об этом пишет РИА Новости.

Источник агентства рассказал, что на трассе из Баальбека в сторону столицы образовалась многокилометровая пробка из автомобилей.

"Тысячи людей пытаются покинуть город до того, как Израиль начнет бомбить", — отметил он.

Другой житель города добавил, что на фоне предупреждения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сотрудники ливанских экстренных служб стали призывать людей немедленно покинуть свои дома в целях безопасности. Спасатели оповещали граждан о возможной опасности через громкоговорители в своих машинах, а также с минаретов мечетей и церквей.

О том, что израильские военные планируют в ближайшее время нанести удары по Баальбеку, на своей странице в социальной сети X написал представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи. По его словам, целями для атак станут объекты ливанского движения "Хезболла", но мирным жителям все равно стоит как можно скорее покинуть свои дома.