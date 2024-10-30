Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых военных в Ужгороде, где они проходят реабилитацию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Украинский лидер рассказал, что пообщался с ними и вручил госнаграды.

«Благодарю всех наших людей – от всей Украины – за все, что вы делаете, чтобы защитить Украину», — говорится в публикации.

Ранее Зеленский заявил в интервью, что некоторые лидеры считают, что в «плане победы» Украина «хочет слишком многого» и стали оказывать давление.

«Слишком много чего? Мы просто хотим жить. Это слишком?» — заключил он.

В том же интервью украинский президент подчеркнул, что отправка войск западных стран на Украину не может быть только ее волей.